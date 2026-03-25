Rendez-Vous 2026 | il nuovo cinema francese torna in Italia

Dal 7 all’11 aprile a Roma e fino al 15 aprile in diverse città italiane si svolge la XVI edizione di Rendez-Vous, il festival dedicato al nuovo cinema francese. La manifestazione presenta una selezione di film provenienti dalla Francia, con tappe anche a Torino, Milano, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo. Questa edizione mette in evidenza le produzioni cinematografiche più recenti del panorama francese.

Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero Cosa: XVI edizione di Rendez-Vous, il festival dedicato al nuovo cinema francese. Dove e Quando: A Roma dal 7 all’11 aprile; tappe a Torino, Milano, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo fino al 15 aprile 2026. Perché: Un’occasione unica per scoprire le anteprime d’Oltralpe con ospiti d’eccezione come Isabelle Huppert, Léa Drucker ed Elsa Zylberstein. L’appuntamento più atteso dagli amanti del cinema d’Oltralpe sta per tornare. Dal 7 al 15 aprile 2026, l’Italia ospiterà la sedicesima edizione di Rendez-Vous, l’iniziativa promossa dall’Ambasciata di Francia in Italia e dall’Institut français Italia, in collaborazione con Unifrance. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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