Alle elezioni comunali sono stati annunciati i risultati: Venezia e Reggio Calabria sono finite sotto il controllo del centrodestra, mentre a Salerno ha vinto un candidato sostenuto dall’attuale governatore. Il centrosinistra ha conquistato Pistoia e Prato. La maggioranza ha subito una battuta d’arresto, ma non si può parlare di un vero e proprio cambio di scenario.

ROMA Il vento è cambiato, anzi no. Se la debacle della maggioranza al referendum sulla giustizia aveva fatto gridare al «ribaltone», non è la fotografia che queste elezioni restituiscono a raccontare di nuove raffiche e folate. La tornata elettorale di primavera, con oltre sei milioni di italiani chiamati alle urne per scegliere sindaci e consiglieri, non regala grosse sorprese. Sarà che l'unica realmente attesa, nonché la sola ad avere una valenza politica sul big match del prossimo anno, era Venezia (unico capoluogo di regione al voto, ndr), ed è finita com'è finita. Ovvero con la conferma del centrodestra, che l'ha spuntata al primo turno con l'underdog Simone Venturini: ha dato due giri di pista al favoritissimo della vigilia, Andrea Martella. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Comunali, chi ha vinto? Ecco i verdetti: Venezia e Reggio Calabria al centrodestra. Salerno, exploit De Luca. Il centrosinistra espugna Pistoia e Prato

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