Il 22 giugno inizia il Flowers Festival a Collegno, con l'apertura della Lavanderia a Vapore che ospita l’undicesima edizione. La manifestazione prevede 20 serate musicali tra il 25 giugno e il 17 luglio. L’evento si svolge all’interno di un ex manicomio, trasformato in location per concerti. La programmazione include diversi artisti e generi musicali, con spettacoli serali che si protraggono per quasi un mese e mezzo.

Il ventiduesimo giugno segnerà l’inizio del Flowers Festival a Collegno, quando la Lavanderia a Vapore aprirà le porte della sua undicesima edizione con un programma di 20 serate musicali tra il 25 giugno e il 17 luglio. Mentre le strade di Collegno si preparano a vivere una stagione di musica intensa, l’atmosfera intorno al parco della Certosa inizia già a farsi elettrica. Non è solo una questione di note, ma di un luogo che ha cambiato pelle profondamente. La Lavanderia a Vapore, che un tempo ospitava il più grande manicomio italiano, oggi accoglie migliaia di persone per celebrare la cultura. Fabrizio Gargarone, il direttore artistico della rassegna, sottolinea come questa scelta non sia casuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Flowers Festival: la musica trasforma l’ex manicomio di Collegno

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