La Milano Design Week 2026, ancora in corso, sta mostrando come l’evento abbia integrato elementi musicali nel suo programma. La settimana dedicata al design si sta arricchendo di performance e installazioni sonore, creando un collegamento tra il mondo del design e quello della musica. Questa collaborazione tra le due discipline si sta manifestando attraverso diverse iniziative che coinvolgono artisti e musicisti.

È appena iniziata ma è lampante come la Milano Design Week 2026 abbia stretto con la musica un rapporto di intesa e complicità. Prodotti, progetti, strumenti di progettazione, allestimenti e mostre, ciascuno di questi appuntamenti veicola un messaggio forte e rilevante grazie soprattutto al coinvolgimento sonoro. E non stiamo parlando di muzak, la musica da ascensore, ma di composizioni curate, selezioni dedicate, esibizioni live e design di interni per un ascolto ad alta fedeltà. Questa è una lista con il meglio degli appuntamenti audio e sonori della settimana del design perfetti non solo per ballare, ma ascoltare e immergersi in una delle espressioni di creatività universali mai prodotte dall'uomo.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Così musica trasforma la settimana del design in un festival musicale

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