Così musica trasforma la settimana del design in un festival musicale
La Milano Design Week 2026, ancora in corso, sta mostrando come l’evento abbia integrato elementi musicali nel suo programma. La settimana dedicata al design si sta arricchendo di performance e installazioni sonore, creando un collegamento tra il mondo del design e quello della musica. Questa collaborazione tra le due discipline si sta manifestando attraverso diverse iniziative che coinvolgono artisti e musicisti.
È appena iniziata ma è lampante come la Milano Design Week 2026 abbia stretto con la musica un rapporto di intesa e complicità. Prodotti, progetti, strumenti di progettazione, allestimenti e mostre, ciascuno di questi appuntamenti veicola un messaggio forte e rilevante grazie soprattutto al coinvolgimento sonoro. E non stiamo parlando di muzak, la musica da ascensore, ma di composizioni curate, selezioni dedicate, esibizioni live e design di interni per un ascolto ad alta fedeltà. Questa è una lista con il meglio degli appuntamenti audio e sonori della settimana del design perfetti non solo per ballare, ma ascoltare e immergersi in una delle espressioni di creatività universali mai prodotte dall'uomo.🔗 Leggi su Gqitalia.it
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