La Milano Design Week 2026 è iniziata da poco, ma già si nota una forte connessione tra l’evento e la musica. Durante questa edizione, diversi spazi e installazioni sono stati accompagnati da performance musicali dal vivo, creando un’atmosfera vibrante e coinvolgente. La scelta di integrare musica e design sembra caratterizzare questa manifestazione, che si sta distinguendo per questa collaborazione tra le due discipline.

È appena iniziata ma è lampante come la Milano Design Week 2026 abbia stretto con la musica un rapporto di intesa e complicità. Prodotti, progetti, strumenti di progettazione, allestimenti e mostre, ciascuno di questi appuntamenti veicola un messaggio forte e rilevante grazie soprattutto al coinvolgimento sonoro. E non stiamo parlando di muzak, la musica da ascensore, ma di composizioni curate, selezioni dedicate, esibizioni live e design di interni per un ascolto ad alta fedeltà. Questa è una lista con il meglio degli appuntamenti audio e sonori della settimana del design perfetti non solo per ballare, ma ascoltare e immergersi in una delle espressioni di creatività universali mai prodotte dall'uomo.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Così la musica trasforma la Milano Design Week in un festival

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