Flotilla liberati i due cittadini livornesi e gli altri attivisti italiani | Claudio e Federico stanno bene
Due cittadini livornesi e altri attivisti italiani coinvolti nella Flotilla sono stati rilasciati e si trovano ormai liberi. La Farnesina aveva precedentemente comunicato la liberazione di 29 italiani fermati in acque internazionali dall’esercito israeliano e trasferiti in Turchia. L’arrivo di questi cittadini in Italia è previsto in serata, con voli privati che li condurranno a Roma. Le autorità italiane hanno confermato che tutti stanno bene dopo il rilascio.
La Farnesina aveva già annunciato la liberazione dei 29 attivisti italiani della Flotilla, fermati in acque internazionali dall’esercito israeliano e poi trasferiti in Turchia in attesa del rientro in Italia, previsto in tarda serata a Roma con voli privati. Ma al presidio organizzato a Livorno. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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