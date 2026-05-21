Flotilla liberati i due cittadini livornesi e gli altri attivisti italiani | Claudio e Federico stanno bene

Due cittadini livornesi e altri attivisti italiani coinvolti nella Flotilla sono stati rilasciati e si trovano ormai liberi. La Farnesina aveva precedentemente comunicato la liberazione di 29 italiani fermati in acque internazionali dall’esercito israeliano e trasferiti in Turchia. L’arrivo di questi cittadini in Italia è previsto in serata, con voli privati che li condurranno a Roma. Le autorità italiane hanno confermato che tutti stanno bene dopo il rilascio.

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