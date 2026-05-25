Gli attivisti italiani della Flotilla sono stati portati a Bengasi, in Libia, dove riferiscono di essere stati trattati come clandestini. Sono stati fermati dalle autorità locali e non hanno potuto lasciare il paese. Non ci sono dettagli riguardo a eventuali accuse o procedure giudiziarie in corso. La situazione è stata confermata da testimoni presenti sul posto.

Gli italiani della Flotilla bloccati in Libia sono stati portati a Bengasi e vengono trattati come «clandestini». È quanto si apprende da fonti informate sulla vicenda dopo che un gruppo di attivisti impegnato nella missione “terrestre” verso Gaza è stato intercettato da miliziani mentre cercava di raggiungere la Striscia attraversando la Cirenaica. Il gruppo fermato durante il viaggio verso Gaza Secondo le informazioni trapelate, gli attivisti sarebbero stati fermati durante il tragitto in territorio libico e successivamente trasferiti a Bengasi. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli ufficiali sulle condizioni del gruppo né sui tempi di un eventuale rilascio o rimpatrio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Attivisti italiani della Flotilla bloccati in Libia: “Trattati come clandestini”

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