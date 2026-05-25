Flotilla di terra 10 attivisti fermati in Libia
Dieci attivisti, tra cui due italiani, sono in attesa di processo in Libia dopo essere stati fermati durante il convoglio di terra della Global Sumud Flotilla.
Sono in attesa di processo in Libia gli attivisti del convoglio di terra della Global Sumud Flotilla, di cui fanno parte anche due italiani. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Flotilla di terra, 10 attivisti fermati in Libia
Notizie e thread social correlati
Flotilla di terra, 10 attivisti fermati in Libia: cosa sappiamo dei due italiani in attesa di giudizio a BengasiDieci attivisti della Flotilla di terra, tra cui due italiani, sono stati arrestati dalle milizie del generale Haftar a Sirte e trasferiti a Bengasi.
Flotilla di terra, allarme in Libia: persi i contatti con dieci attivisti, tra loro due italianiUna flottiglia di terra diretta verso Gaza con aiuti, ambulanze e case mobili ha perso i contatti con dieci attivisti, tra cui due italiani.
Temi più discussi: Flotilla di terra bloccata a Sirte: l'appello del convoglio verso Gaza; La Flotilla si sposta sulla terra, la Francia bandisce Ben Gvir; Flotilla. Per non dimenticare Gaza.; Flotilla, l’Ue accoglie la richiesta di Tajani sulle sanzioni al ministro Ben Gvir.
Una parte della Flotilla è stata intercettata. Ma 10 imbarcazioni sono ancora in mare, mentre il Global Sumud Convoy sta tentando di rompere il blocco via terra. Volontari e operatori umanitari stanno cercando di portare aiuti a Gaza nonostante minacce, violen facebook
Israele assalta la Flotilla, di nuovo in acque internazionali. L’abbordaggio dura un giorno intero. Ma le barche tentano di passare lo stesso e a terra si mobilitano le piazze. Il governo, anche stavolta, tace x.com
Le violenze inflitte da Israele agli attivisti della Flotilla reddit
Flotilla di terra, 10 attivisti fermati in Libia: cosa sappiamo dei due italiani in attesa di giudizio a BengasiDieci attivisti della Flotilla di terra, tra cui due italiani, sono stati arrestati dalle milizie del generale Haftar a Sirte e trasferiti a Bengasi per ... fanpage.it
Flotilla di terra, i due italiani fermati sono in attesa di processo a Bengasi. Tajani: Spero li espellano prestoDomenica dieci attivisti della missione via terra sono stati arrestati a un posto di blocco a Sirte, al confine della Libia orientale. Saranno processati come immigrati clandestini. Il ministro degli ... editorialedomani.it