Dieci attivisti, tra cui due italiani, sono in attesa di processo in Libia dopo essere stati fermati durante il convoglio di terra della Global Sumud Flotilla.

Sono in attesa di processo in Libia gli attivisti del convoglio di terra della Global Sumud Flotilla, di cui fanno parte anche due italiani. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Flotilla di terra, 10 attivisti fermati in Libia

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