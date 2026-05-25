Flotilla di terra 10 attivisti fermati in Libia

Da tv2000.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dieci attivisti, tra cui due italiani, sono in attesa di processo in Libia dopo essere stati fermati durante il convoglio di terra della Global Sumud Flotilla.

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Sono in attesa di processo in Libia gli attivisti del convoglio di terra della Global Sumud Flotilla, di cui fanno parte anche due italiani. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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