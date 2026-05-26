Durante il sequestro in acque internazionali, gli attivisti hanno riferito di aver subito abusi più gravi rispetto a quanto inizialmente segnalato. Sono state raccolte testimonianze che descrivono traumi fisici e psicologici documentati tramite referti medici e testimonianze dirette. Le organizzazioni coinvolte chiedono chiarimenti sui dettagli dell’intervento e sulla condotta delle forze di sicurezza coinvolte. Le autorità non hanno ancora fornito commenti ufficiali sulla vicenda.

? Domande chiave Cosa è successo esattamente durante il sequestro in acque internazionali?. Come sono stati documentati i traumi fisici e psicologici degli attivisti?. Chi dovrà rispondere legalmente degli abusi segnalati alla Procura di Roma?. Quali nuove regole potrebbero cambiare la sicurezza delle missioni umanitarie?.? In Breve Team legale raccoglie testimonianze di circa quaranta attivisti italiani coinvolti nella missione.. Le dichiarazioni confluiranno nel fascicolo d'indagine aperto presso la Procura di Roma.. Avvocati lavorano per trasformare i racconti di quarantacinque membri in prove giudiziarie.. Il sequestro è avvenuto in acque internazionali durante la missione Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Flotilla, attivisti: emergono nuovi e più gravi abusi subiti

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