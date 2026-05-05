Oggi si terrà l’udienza davanti al tribunale di Ashkelon per due attivisti coinvolti nella Flotilla, arrestati in mare e poi trasferiti in Israele. I due, identificati come Thiago Avila e Saif Abukeshek, sono accusati di aver partecipato a un’operazione di protesta e dovranno rispondere delle accuse mosse contro di loro. La loro comparizione si inserisce in un procedimento giudiziario che ha attirato l’attenzione internazionale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Udienza prevista ad Ashkelon. I due attivisti della Flotilla, Thiago Avila e Saif Abukeshek, arrestati in mare e successivamente trasferiti in Israele, compariranno oggi davanti al tribunale di Ashkelon. Le autorità intendono chiedere una proroga della detenzione di sei giorni. Accuse pesanti da parte delle autorità. Secondo quanto riportato dal quotidiano Haaretz, i due sono ritenuti figure di riferimento della flottiglia e devono rispondere di accuse molto gravi, tra cui: aver aiutato il nemico in tempo di guerra, appartenenza a un’organizzazione terroristica, contatti con agenti stranieri e altri reati. Le denunce dei due attivisti.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Attivisti della Flotilla davanti al giudice: accuse gravi e denunce di abusi

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