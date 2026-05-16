Il Milan si trova in una fase cruciale della sua stagione, con molte sfide da affrontare. L'allenatore ha cercato di mantenere la concentrazione del gruppo lontano dalle tensioni che continuano a coinvolgere il club. La squadra si prepara per le prossime partite, consapevole dell'importanza di mantenere la calma e la concentrazione in un momento così delicato. La situazione resta complessa, e il team lavora per gestire al meglio le difficoltà in vista delle gare a venire.

Massimiliano Allegri prova a isolare il Milan dalle tensioni che continuano a circondare il club nel momento più delicato della stagione. Alla vigilia della sfida contro il Genoa, l’allenatore rossonero ha scelto toni pacati ma significativi, lasciando intendere come all’interno della società ci siano stati confronti anche accesi nelle ultime settimane. Un riferimento che arriva dopo le indiscrezioni sul rapporto complicato con Zlatan Ibrahimovic e dopo le recenti dichiarazioni del proprietario Gerry Cardinale. Allegri non ha negato i contrasti emersi dietro le quinte, spiegando che all’interno di un club importante è normale avere idee differenti. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: il momento più delicato della stagione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milan - Allegri li aveva promessi i gol dei centrocampisti

Sullo stesso argomento

Costacurta: “Milan, fiato corto nel momento più importante della stagione. Che errore cacciare Maldini”Il Milan di Massimiliano Allegri è crollato, ieri sera a 'San Siro', al cospetto dell'Atalanta di Raffaele Palladino.

Maltempo sui campi: frutteti danneggiati e produzione a rischio. "Colpiti nel momento più delicato"Colpite le fioriture di albicocchi, peschi e ciliegi, preoccupano ora le gelate tardive.

Scrive il Corriere della Sera: Siamo ai primi di aprile e va in scena un confronto fra Allegri e Ibrahimovic (…) Volano parole grosse e da quel momento Ibra non si vede più a Milanello e a San Siro è ricomparso solo di recente #Milan x.com

Liberali su Milano: Mi dicevano che ero troppo piccolo. Ma solo perché sei più grande non significa necessariamente che sei più forte. Dal mio esordio in Serie A, ricordo il coro della Curva Sud. Il mio saluto a Milano? Zero rimpianti. reddit

Gerry Cardinale scende in campo e scuote il Milan: Rivaluterò tutto e tutti, ci sto già riflettendoIl proprietario rossonero parla nel momento più delicato della stagione: Smentisco che mi interessi solo il denaro e non vincere. Se non entriamo nelle prime quattro è un fallimento. L'obiettivo è vi ... goal.com

Ambrosini: In questo momento il Milan non ha nulla se non una cosa fondamentale: un margine di vantaggio che lo sta salvandoMassimo Ambrosini, opinionista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sul momento del Milan: Il Milan ha sempre avuto, soprattutto nella prima parte di stagione, un'anima e uno spirito abbasta ... milannews.it