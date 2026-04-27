Jake Reiner, 34 anni, ha scritto un messaggio su Substack in cui ricorda il momento in cui ha ricevuto la notizia dell’omicidio dei suoi genitori, entrambi uccisi in circostanze violente. Nel testo, ha descritto come questa perdita abbia sconvolto la sua vita, considerando il mondo che conosceva come completamente distrutto. La comunicazione si concentra sui ricordi e sull’impatto di quell’evento sulla sua esistenza.

Jake Reiner, il trentaquattrenne figlio del regista e attore Rob Reiner e di Michele Reiner, assassinati prematuramente, ha ricordato i suoi genitori e le terribili conseguenze della loro morte in un commovente post su Substack. «Nel pomeriggio del 14 dicembre», scrive Jake, «ero alla Union Station per una commemorazione in onore di uno dei miei migliori amici, Christian Anderson, scomparso a ottobre. Fu in quel momento che ricevetti una telefonata da mia sorella Romy che mi annunciava la morte di nostro padre. Pochi minuti dopo, mi richiamò dicendomi che anche nostra madre era morta.» Un racconto toccante. “Il viaggio di 45 minuti in Lyft dal centro alla zona ovest è stato insopportabile.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il figlio di Rob e Michele Reiner ricorda il momento in cui ha appreso dell’omicidio dei genitori: “Il mio mondo, così come lo conoscevo, è crollato”

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