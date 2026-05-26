Flop di Massimo Lovati alle elezioni a Vigevano | l’ex legale di Andrea Sempio ottiene solo solo lo 0,94%

Da ilfattoquotidiano.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Massimo Lovati, candidato alle elezioni a Vigevano, ha ottenuto lo 0,94% dei voti, segnando un risultato molto basso. Lovati, ex legale di un imputato in un procedimento giudiziario, aveva una presenza nota in ambito televisivo e giudiziario. Tuttavia, questa notorietà non si è tradotta in un supporto elettorale significativo. I risultati delle urne indicano un insuccesso netto per la sua candidatura.

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Trasformare la notorietà televisiva e giudiziaria in consenso politico non è un esperimento che sembra aver funzionato per Massimo Lovati. L’ex legale di Andrea Sempio e candidato sindaco a Vigevano con Democrazia Sovrana Popolare, ha perso alle urne ottenendo solo lo 0,94%: appena 231 voti. Le avvisaglie però c’erano già a inizio maggio, quando per un comizio annullato per “scarsità di presenti”, l’avvocato aveva detto: “Per ora siamo colombe, magari ci trasformeremo in aquile”. Ma così non è stato. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera a inizio aprile, il 73enne aveva spiegato il perché dell’avvicinamento al partito di Marco Rizzo: “Mi piacciono le sue idee, come l’uscita dall’Europa e dalla Nato”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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