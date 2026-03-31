Massimo Lovati si candida a sindaco di Vigevano | l’ex avvocato di Andrea Sempio con Democrazia Sovrana Popolare

Massimo Lovati, conosciuto per le sue apparizioni televisive legate al caso di Garlasco, annuncia la sua candidatura a sindaco di Vigevano con il supporto di Democrazia Sovrana Popolare. Ex avvocato, Lovati ha partecipato a numerose trasmissioni televisive, passando dall’ambito giudiziario alla scena politica. La sua candidatura si inserisce nel quadro delle prossime elezioni amministrative della città.

Dalle aule di tribunale agli studi televisivi, fino alla politica. Massimo Lovati, noto al grande pubblico per le sue frequenti apparizioni nei talk sul delitto di Garlasco, torna sotto i riflettori con una nuova veste: sarà candidato sindaco di Vigevano. Il legale, che nel tempo ha perso la fiducia del suo assistito Andrea Sempio nell’ambito dell’inchiesta bis sull’omicidio di Chiara Poggi, sarà sostenuto alle prossime amministrative da Democrazia Sovrana Popolare, il partito guidato da Marco Rizzo. “Felici di avere con noi un uomo giusto, perseguitato e minacciato “. Ad annunciare la candidatura è stato Fabrizio Gallo, legale di Lovati, nel corso della trasmissione Mattino Cinque, condotta da Federica Panicucci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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