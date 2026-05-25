Elezioni comunali 2026 a Vigevano flop per Massimo Lovati | l'ex legale di Andrea Sempio si ferma all'1%
Alle elezioni comunali di Vigevano del 2026, Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, ha ottenuto l’1% dei voti, risultando insufficiente per avanzare. Il candidato sostenuto da un altro esponente politico ha invece superato il 14% delle preferenze.
A Vigevano flop elettorale per Massimo Lovati: l'ex legale di Andrea Sempio si ferma all'1%. Exploit, invece, per il candidato sostenuto da Vannacci che supera il 14% dei voti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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