Fiumicino un convegno contro il femminicidio con l’associazione La Scuola di Atene

Da cdn.ilfaroonline.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Fiumicino si è tenuto un convegno organizzato dall’associazione La Scuola di Atene per affrontare il tema della violenza di genere e del femminicidio. L’evento ha coinvolto partecipanti provenienti da diverse realtà, con l’obiettivo di sensibilizzare e discutere strategie di contrasto a questa forma di violenza. La discussione si è concentrata sull’importanza di azioni concrete e di un impegno collettivo per prevenire e combattere il fenomeno.

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