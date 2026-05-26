Fiumicino un convegno contro il femminicidio con l’associazione La Scuola di Atene

Notizia in breve

A Fiumicino si è tenuto un convegno organizzato dall’associazione La Scuola di Atene per affrontare il tema della violenza di genere e del femminicidio. L’evento ha coinvolto partecipanti provenienti da diverse realtà, con l’obiettivo di sensibilizzare e discutere strategie di contrasto a questa forma di violenza. La discussione si è concentrata sull’importanza di azioni concrete e di un impegno collettivo per prevenire e combattere il fenomeno.