Fiumicino un convegno contro il femminicidio con l’associazione La Scuola di Atene
A Fiumicino si è tenuto un convegno organizzato dall’associazione La Scuola di Atene per affrontare il tema della violenza di genere e del femminicidio. L’evento ha coinvolto partecipanti provenienti da diverse realtà, con l’obiettivo di sensibilizzare e discutere strategie di contrasto a questa forma di violenza. La discussione si è concentrata sull’importanza di azioni concrete e di un impegno collettivo per prevenire e combattere il fenomeno.
Rappresentanti delle istituzioni, magistrati ed esperti si confrontano per promuovere la cultura della prevenzione e tutelare le vittime venerdì 29 maggio 2026, dalle ore 10:30 alle ore 12:30, nell’aula consiliare. Fiumicino – Un momento di profonda riflessione e di mobilitazione collettiva per accendere i riflettori su una delle piaghe più drammatiche della società contemporanea: la violenza di genere. Il comune di Fiumicino si prepara a ospitare un importante incontro pubblico interamente dedicato al tema, con l’obiettivo di analizzare il fenomeno partendo dalle sue radici relazionali. L’evento, aperto a tutti e intitolato “Il femminicidio... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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