Importante riscontro sia di interesse sia di partecipazione per il convegno "Le antiche radici del femminicidio" organizzato sabato scorso dal comune di Coreglia Antelminelli e dalla Commissione Pari Opportunità, in collaborazione con il Lions Club Valle del Serchio, nella sede comunale distaccata di Ghivizzano. Al centro dell’appuntamento il fenomeno attuale e devastante della violenza di genere che, purtroppo, continua a riempire la cronaca giornaliera facendo emergere un problema culturale molto più profondo e radicato nella storia della nostra civiltà. Relatore il professor Daniele Zucconi, storico e docente universitario, nonché formatore e autore di romanzi, il quale ha provato a tracciare le origini di un male antico che continua ancora oggi ad affliggere la società nella quale viviamo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Le antiche radici del femminicidio". Convegno con Zucconi

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