Le antiche radici del femminicidio Convegno con Zucconi
Importante riscontro sia di interesse sia di partecipazione per il convegno "Le antiche radici del femminicidio" organizzato sabato scorso dal comune di Coreglia Antelminelli e dalla Commissione Pari Opportunità, in collaborazione con il Lions Club Valle del Serchio, nella sede comunale distaccata di Ghivizzano. Al centro dell’appuntamento il fenomeno attuale e devastante della violenza di genere che, purtroppo, continua a riempire la cronaca giornaliera facendo emergere un problema culturale molto più profondo e radicato nella storia della nostra civiltà. Relatore il professor Daniele Zucconi, storico e docente universitario, nonché formatore e autore di romanzi, il quale ha provato a tracciare le origini di un male antico che continua ancora oggi ad affliggere la società nella quale viviamo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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