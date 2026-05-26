Fiumicino svolta sulle strisce blu | stop al progetto privato e affidamento alla società in house
A Fiumicino, il progetto di gestione privata delle strisce blu è stato sospeso e affidato direttamente alla società in house del Comune. La decisione riguarda la gestione della sosta tariffata nel territorio comunale, interrompendo il piano precedentemente previsto. La svolta è stata annunciata il 26 maggio 2026, segnando una modifica significativa nelle modalità di gestione delle aree di parcheggio a pagamento.
Fiumicino, 26 maggio 2026 – La gestione della sosta tariffata sul territorio comunale cambia radicalmente rotta. La giunta guidata dal sindaco Baccini ha deliberato lo stop definitivo alla proposta di finanza di progetto per il servizio dei parcheggi blu avanzata da un operatore privato, scegliendo la via dell’affidamento alla propria società in house. Una decisione che blocca un piano ventennale da oltre 6,5 milioni di euro, giudicato non conveniente per l’interesse pubblico e per le tasche dei cittadini. La proposta presentata dalla società Sisas Service, denominata “So-stare al mare”, prevedeva una concessione di vent’anni a fronte di un investimento milionario. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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