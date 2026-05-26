Fiumicino svolta sulle strisce blu | stop al progetto privato e affidamento alla società in house

Notizia in breve

A Fiumicino, il progetto di gestione privata delle strisce blu è stato sospeso e affidato direttamente alla società in house del Comune. La decisione riguarda la gestione della sosta tariffata nel territorio comunale, interrompendo il piano precedentemente previsto. La svolta è stata annunciata il 26 maggio 2026, segnando una modifica significativa nelle modalità di gestione delle aree di parcheggio a pagamento.