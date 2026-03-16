Fiumicino Servizi Civici SpA apre le porte agli studenti dell’Istituto Paolo Baffi

Oggi a Fiumicino, Servizi Civici S.p.A ha aperto le porte agli studenti dell’Istituto Paolo Baffi per approfondire il ruolo dei tributi locali nella gestione dei servizi pubblici. L’iniziativa mira a far conoscere ai giovani l’importanza delle risorse raccolte dal Comune e come queste contribuiscano a garantire servizi essenziali alla comunità. L'evento si inserisce in un percorso di educazione civica rivolto alle nuove generazioni.

Fiumicino, 16 marzo 2026 – Promuovere la piena consapevolezza del ruolo strategico che i tributi locali rivestono per l’erogazione dei servizi alla collettività e sviluppare attitudini orientative indispensabili per il proprio futuro professionale. Con questi obiettivi quattro studenti dell’Istituto Superiore Paolo Baffi, sulla base di una convenzione sottoscritta tra l’azienda partecipata e la scuola, hanno intrapreso un Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), progetto prima conosciuto come alternanza scuola-lavoro, presso la Servizi Civici SPA. Dal 2 al 19 febbraio i primi due studenti hanno frequentato con impegno il PCTO, sviluppando interessi e conoscenze, muovendo i primi passi nel settore lavorativo e facendo un’esperienza sul campo che tornerà utile anche in futuro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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