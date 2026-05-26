Fiumicino approvato il Rendiconto 2025 D’Intino | Conti risanati e basi solide per il futuro

Il Consiglio comunale di Fiumicino ha approvato oggi il Rendiconto di Gestione 2025. Secondo il sindaco, i conti sono stati risanati e si sono create basi solide per il futuro. L’approvazione riguarda i dati economici e finanziari del Comune relativi all’ultimo anno. La decisione è stata presa all’unanimità dai consiglieri presenti in aula. Il documento contiene le risultanze finali delle entrate e delle spese dell’ente per il 2025.

Fiumicino, 26 maggio 2026 – Il Consiglio comunale di Fiumicino ha approvato oggi il Rendiconto di Gestione 2025. Secondo l’Amministrazione comunale, i numeri certificano un percorso di risanamento e consolidamento economico avviato negli ultimi anni, con un miglioramento della situazione finanziaria dell’Ente. Al centro del documento ci sono l’incremento delle entrate, il recupero dell’evasione tributaria, la crescita della liquidità e una maggiore capacità di programmare investimenti senza ricorrere a nuovo indebitamento. Uno dei dati principali riguarda il contrasto all’evasione fiscale. Le competenze sono passate dagli 8 milioni e 900mila euro del 2023 a oltre 11 milioni di euro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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