Il Consiglio comunale di Piancastagnaio ha approvato nell’ultima seduta il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2025. Il documento presenta i conti relativi all’anno passato e segnala un saldo positivo, con numerosi investimenti effettuati nel corso dell’anno. La decisione è stata presa dopo una discussione tra i membri dell’assemblea, senza opposizioni espresse pubblicamente. L’approvazione rende ufficiale la gestione finanziaria del Comune per il 2025.

Il Consiglio comunale di Piancastagnaio ha approvato nell’ultima seduta il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2025. I numeri fotografano un Comune solido, che investe e che paga i propri fornitori con puntualità. L’esercizio 2025 si chiude con un avanzo di amministrazione di 1.730.534 euro. Gli equilibri di bilancio sono tutti positivi: il risultato di competenza di parte corrente è +1.325.332 euro. Il Comune non è strutturalmente deficitario, non ha disavanzo e non ha adottato alcun piano di riequilibrio. Il revisore unico ha espresso giudizio positivo senza riserve sostanziali. Oltre 715.000 euro sono accantonati a tutela della solidità futura del bilancio, di cui 554.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Approvato il rendiconto 2025: "Conti ok, tanti investimenti"

Notizie correlate

Leggi anche: Treviglio, approvato il rendiconto 2025: avanzo libero di oltre 4 milioni. Conti in salute e investimenti confermati

Baronissi, la sindaca Petta: “Approvato il rendiconto 2025, conti solidi e gestione responsabile”Tempo di lettura: 2 minutiIl Consiglio comunale di Baronissi ha approvato il rendiconto di gestione 2025, un passaggio fondamentale che certifica,...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: La Giunta approva il Rendiconto 2025. L'assessore Meloni: Un passaggio essenziale per rispettare i tempi della programmazione finanziaria e procedere verso l’assestamento di bilancio; FINANZA PUBBLICA – approvato il rendiconto di gestione 2025. L’esercizio si chiude con quasi 1,8 milioni di euro di avanzo | Sito istituzionale della Provincia di Lucca; Il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2025.; Approvato il rendiconto 2025. Lite sul mutuo della tangenziale.

Approvato il rendiconto 2025: Conti ok, tanti investimentiIl Consiglio comunale di Piancastagnaio ha approvato nell’ultima seduta il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2025. I numeri ... lanazione.it

(CR) Approvato il Rendiconto della gestione 2025 del ComuneConfermata la solidità finanziaria dell’Ente, la capacità di investimento e l’attenzione ai servizi rivolti ai cittadini ... welfarenetwork.it

La Fda ha approvato Otarmeni, il primo trattamento che non si limita a compensare la perdita dell’udito ma interviene sulla causa genetica x.com

Approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) relativo al Piano di Zona B54 Trigoria IV – Via Trandafilo, nel Municipio Roma IX. Il PFTE si articola in tre interventi principali: opere stradali e fognarie, con realizzazione della rete di smaltime - facebook.com facebook