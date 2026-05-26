Fiumicino 19 chili di marijuana nel bagaglio | arrestato passeggero da Bangkok

Notizia in breve

Un passeggero arrivato da Bangkok è stato arrestato all'aeroporto di Fiumicino con 19 chili di marijuana nascosti nel bagaglio. Le forze di polizia hanno fermato il viaggiatore durante i controlli di routine. La droga è stata trovata occultata tra gli effetti personali. Il passeggero è stato portato in caserma e trattenuto in attesa di ulteriori procedimenti.