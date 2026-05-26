Fiumicino 19 chili di marijuana nel bagaglio | arrestato passeggero da Bangkok
Un passeggero arrivato da Bangkok è stato arrestato all'aeroporto di Fiumicino con 19 chili di marijuana nascosti nel bagaglio. Le forze di polizia hanno fermato il viaggiatore durante i controlli di routine. La droga è stata trovata occultata tra gli effetti personali. Il passeggero è stato portato in caserma e trattenuto in attesa di ulteriori procedimenti.
Fiumicino, 26 maggio 2026 – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, nell’ambito delle attività di contrasto al narcotraffico presso lo scalo aeroportuale “ Leonardo Da Vinci” di Fiumicino, hanno tratto in arresto un cittadino di nazionalità svizzera proveniente da Bangkok. Il passeggero è stato trovato in possesso di 19,5 chilogrammi di marijuana, accuratamente occultati all’interno del bagaglio da stiva. L’operazione, conclusa negli spazi doganali in sinergia con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si colloca all’interno di un’articolata attività d’indagine denominata “Marea Verde”, finalizzata al contrasto del traffico transnazionale di stupefacenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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