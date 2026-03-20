Oltre 7 chili di marijuana nel bagagliaio | arrestato

I carabinieri del Reparto operativo di Arezzo hanno fermato e arrestato un giovane di 25 anni proveniente da Napoli, trovandolo in possesso di oltre 7 chili di marijuana nel bagagliaio dell’auto. L’arresto è stato eseguito durante un controllo di routine, che ha portato alla scoperta della sostanza stupefacente destinata presumibilmente allo spaccio. Il ragazzo si trova ora in custodia.

AREZZO – I carabinieri del Reparto operativo di Arezzo hanno arrestato un 25enne, originario di Napoli, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, durante un servizio di controllo svolto nel quartiere Giotto, l’attenzione dei militari dell’Arma è stata attirata da un’autovettura Renault Modus, il cui conducente, alla vista dei carabinieri, ha cercato di immettersi contromano in una strada secondaria. A quel punto sono scattati i controlli del 25enne, il quale, non solo non ha fornito alcuna plausibile giustificazione della sua presenza sul territorio aretino, ma è apparso sin da subito agitato per le operazioni svolte dai carabinieri. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Oltre 7 chili di marijuana nel bagagliaio: arrestato Articoli correlati Gira in strada con 27 chili di droga nel bagagliaio dell’auto: 42enne arrestato nel NapoletanoL'ingente quantità di droga - prevalentemente hashish ma anche cocaina pura - era semplicemente appoggiata sul pianale del portabagagli. Oltre 500 chili di fuochi d’artificio nascosti nel bagagliaio, tre fratelli denunciatiI quattro messinesi sono stati sorpresi in un luogo appartato della città, accanto alle loro auto in sosta. A Settimo Torinese e Leinì, blitz dei Carabinieri: mezzo quintale di droga sequestrato Una raccolta di contenuti su Oltre 7 chili di marijuana nel... Temi più discussi: Brogeda, fermato con oltre 15 chili di cocaina nell’auto; L'auto con 15 chili di cocaina dalla Svizzera fermata prima di arrivare a Milano: arrestato corriere; Hashish nascosto nell’ascensore: sequestrati 6,7 chili; Chili di cocaina, hashish e marijuana. Quattro arresti fra Milano e Bergamo. In casa oltre 7 chili di cocaina, arrestato spacciatore al QuadraroMimetizzato tra le mura di un appartamento al Quadraro, Roma, c’era un vero e proprio nido della droga. La scoperta della Polizia di Stato: 7 kg di cocaina, destinati allo spaccio nel quartiere. rainews.it Controlli al Giotto, i Carabinieri arrestano un uomo trovato in possesso di oltre 7 kg di marijuanaBloccato un 25enne, originario di Napoli, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ... msn.com Telespazio Messina. . CASE IACP, PROPOSTA DI REVOCA PER OLTRE 180 MOROSI: DEBITI PER OLTRE 20MILA EURO A FAMIGLIA L'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI MESSINESE HA TRASMESSO AL COMUNE L'ELENCO DEI CITTADINI - facebook.com facebook #Milan, #Scaroni: "Il nuovo #SanSiro può generare oltre 3 miliardi di euro all'anno a regime" x.com