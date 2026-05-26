Fiume Tanagro l’area della Vasca Cappuccini sta già cambiando volto | sopralluogo di Regione e SMA

Da salernotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Regione e SMA hanno effettuato un sopralluogo sull’area della Vasca Cappuccini, situata nel fiume Tanagro. I lavori di svuotamento della vasca, nel territorio di Sassano, continuano e sono considerati fondamentali per la sicurezza idraulica della zona. L’intervento mira a migliorare la gestione delle acque nel corso del fiume e a ridurre eventuali rischi di allagamenti. La fase attuale riguarda la progressiva riduzione delle acque nella vasca.

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Proseguono i lavori di svuotamento della vasca Cappuccini sul Fiume Calore-Tanagro, nel territorio comunale di Sassano, uno degli interventi più attesi e strategici per la sicurezza idraulica dell’intera area. Nella mattinata di oggi si è svolto un sopralluogo operativo sul cantiere da parte dei. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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ATTUALITÀ. AL VIA LO SVUOTAMENTO DELLA VASCA CAPPUCCINI A SASSANO

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