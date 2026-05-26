Fiume Tanagro l’area della Vasca Cappuccini sta già cambiando volto | sopralluogo di Regione e SMA

Notizia in breve

Regione e SMA hanno effettuato un sopralluogo sull’area della Vasca Cappuccini, situata nel fiume Tanagro. I lavori di svuotamento della vasca, nel territorio di Sassano, continuano e sono considerati fondamentali per la sicurezza idraulica della zona. L’intervento mira a migliorare la gestione delle acque nel corso del fiume e a ridurre eventuali rischi di allagamenti. La fase attuale riguarda la progressiva riduzione delle acque nella vasca.