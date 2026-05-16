Fiume Tanagro avviati i lavori presso la vasca Cappuccini di Sassano

Sono iniziati i lavori di svuotamento della vasca Cappuccini e di intervento sulla rete idraulica del Fiume Calore-Tanagro nel territorio di Sassano. Le operazioni riguardano la vasca situata in zona Cappuccini e interessano anche la sistemazione delle condotte che attraversano l’area. L’intervento è stato avviato nelle ultime settimane e prevede il monitoraggio e la manutenzione delle infrastrutture idriche presenti nel comune. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di completamento delle attività.

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