Fiume Tanagro avviati i lavori presso la vasca Cappuccini di Sassano
Sono iniziati i lavori di svuotamento della vasca Cappuccini e di intervento sulla rete idraulica del Fiume Calore-Tanagro nel territorio di Sassano. Le operazioni riguardano la vasca situata in zona Cappuccini e interessano anche la sistemazione delle condotte che attraversano l’area. L’intervento è stato avviato nelle ultime settimane e prevede il monitoraggio e la manutenzione delle infrastrutture idriche presenti nel comune. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di completamento delle attività.
Sono ufficialmente iniziati i lavori di svuotamento della vasca Cappuccini e di sistemazione idraulica del Fiume Calore-Tanagro nel territorio comunale di Sassano. Si tratta di un intervento atteso da anni e considerato strategico dal Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro per la sicurezza. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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