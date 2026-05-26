Fisioterapia e PNRR | la sfida per la sanità territoriale nel Lazio

Il 21 e 22 maggio si è svolto il terzo congresso regionale dedicato alla fisioterapia presso la sede dell’Ordine dei Fisioterapisti del Lazio, in via della Pisana a Roma. Durante l’evento, professionisti e operatori si sono confrontati sulle strategie di riabilitazione e sui progetti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sono stati affrontati temi riguardanti la sanità territoriale e le nuove direttrici del settore.

Il 21 e il 22 maggio, la sede dell’Ordine dei Fisioterapisti del Lazio in via della Pisana a Roma ha ospitato il terzo congresso regionale per discutere le nuove direttrici della riabilitazione. L’evento, organizzato in stretta collaborazione con l’Associazione Italiana di Fisioterapia sia su scala locale che nazionale, ha riunito centinaia di professionisti per analizzare come la figura del fisioterapista possa diventare un elemento centrale nel nuovo assetto della sanità territoriale. La sfida della prossimità tra riforme Pnrr e gestione delle cronicità. Durante i due giorni di lavori, il dibattito si è concentrato sulla necessità di integrare stabilmente la fisioterapia nelle strutture di assistenza primaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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