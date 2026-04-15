Pnrr sanità territoriale | la spesa della Sicilia sopra la media nazionale e 57 strutture già operative

La regione Sicilia ha già completato 57 strutture sanitarie sul territorio, con alcuni cantieri ancora in corso e risorse impiegate a un ritmo superiore rispetto alla media nazionale. La spesa complessiva nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) dedicato alla sanità territoriale si attesta sopra la media nazionale, evidenziando un’attuazione che sta procedendo con decisione. La realizzazione di queste opere sta contribuendo a rafforzare il sistema sanitario locale.

Tra strutture già operative, cantieri conclusi e risorse spese a un ritmo superiore alla media nazionale, la Sicilia è al passo con l’attuazione della missione del Pnrr relativa alla costruzione della sanità territoriale, che infatti inizia a prendere forma concreta sull’Isola. Sono 57 le.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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