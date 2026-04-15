In Sicilia, l’attuazione della Missione 6 del PNRR dedicata alla sanità territoriale sta progredendo più rapidamente rispetto alla media nazionale. Il sistema sanitario dell’isola sta investendo risorse e lavorando per migliorare i servizi sul territorio, seguendo un piano di sviluppo specifico. Questo processo riguarda l’attuazione di interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con un focus particolare sulla riorganizzazione e potenziamento delle strutture sanitarie locali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un sistema in evoluzione. La Sicilia procede con decisione nell’attuazione della Missione 6 Salute del PNRR, dedicata allo sviluppo della sanità territoriale. Il numero di strutture già operative e il ritmo della spesa pubblica superano la media nazionale, segnando un progresso tangibile nella realizzazione dei progetti. Attualmente, sono 57 le strutture attive sull’Isola, tra case di comunità e ospedali di comunità, ciascuna con una media di 14 servizi già disponibili. A queste si aggiungono 35 interventi completati (27 case e 8 ospedali di comunità), pronti per entrare in funzione. Un dato particolarmente significativo riguarda l’avanzamento della spesa: la Sicilia ha raggiunto il 54% degli investimenti previsti, superando nettamente la media nazionale del 33,5%, secondo i dati aggiornati del sistema Regis.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - PNRR e sanità territoriale in Sicilia: avanzamento oltre la media nazionale

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