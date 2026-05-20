Partite Iva online il Modello Redditi precompilato | cos' è e come funziona

Dal 20 maggio è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate il Modello Redditi Persone Fisiche precompilato. I contribuenti possono accedere alla propria area riservata per consultarlo. La possibilità di visualizzare il modello si inserisce in una serie di aggiornamenti relativi alla dichiarazione dei redditi. Questa novità interessa anche le partite IVA, che potranno verificare i dati già inseriti e, eventualmente, modificarli prima di inviare la dichiarazione.

In arrivo una nuova tappa nella lunga stagione della dichiarazione dei redditi. Da oggi, 20 maggio, sul sito dell’Agenzia delle Entrate sarà possibile consultare, accedendo alla propria area riservata, il Modello Redditi Persone Fisiche precompilato. Si tratta di un documento essenziale per i lavoratori autonomi, i professionisti con Partita Iva e tutti i contribuenti che non possono utilizzare il modello 730. Questo debutto segue la scia di quanto avviene ormai da anni con il 730 precompilato, con la differenza che in questo modulo a essere inseriti automaticamente sono i dati delle Certificazioni Uniche del lavoro autonomo. Ma cos’è e come funziona il Modello Redditi? Entriamo più nel dettaglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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