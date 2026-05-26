Il Tribunale del Riesame di Firenze ha respinto l’appello della procura che chiedeva il ritorno in carcere di Maria Concetta Riina, figlia di un noto boss mafioso. La donna era stata coinvolta in un procedimento per estorsione con metodo mafioso. La decisione è stata comunicata questa mattina, confermando la sua posizione di libertà. La procura aveva richiesto il carcere, ma il tribunale ha ritenuto di non procedere in tal senso.

FIRENZE – Il tribunale del Riesame di Firenze ha rigettato l’appello proposto dalla procura del capoluogo toscano con cui chiedeva il ritorno in carcere di Maria Concetta Riina, figlia del boss di Cosa Nostra Totò Riina. I pm avevano impugnato l’ordinanza del gip che lo scorso gennaio, a seguito dell’incidente probatorio, aveva disposto per la donna e il marito Antonino Ciavarello, indagati per estorsione aggravata dal metodo mafioso e tentata estorsione ai danni di due imprenditori toscani, l’obbligo di dimora nel comune di Corleone. In precedenza la Cassazione aveva confermato invece la misura della custodia cautelare in carcere per entrambi ribadendo la decisione del Tribunale del Riesame di Firenze che aveva accolto l’appello cautelareproposto dalla procura. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze, Tribunale del riesame: no a carcere per figlia di Riina, accusata di estorsione con metodo mafioso

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