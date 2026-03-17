A Brindisi, tre persone sono state arrestate nell'ambito di un'inchiesta per estorsione con metodo mafioso, mentre una quarta persona risulta irreperibile. Tra gli arrestati c’è un ex presidente del consiglio comunale, un 35enne residente a Tuturano, frazione di Brindisi, noto nel panorama locale. La polizia ha applicato una misura cautelare nei confronti di questa persona, coinvolta nelle indagini condotte dagli inquirenti.

Uno degli arrestati è un volto noto della politica brindisina. Si tratta del 35enne Pietro Guadalupi, residente a Tuturano, frazione di Brindisi, ex presidente del consiglio comunale, in lizza per la candidatura a sindaco di Brindisi, in occasione delle amministrative del 2023. Sottoposti a misura cautelare anche altri due tuturanesi. Si tratta di Adriano Vitale, 58 anni, e Mauro Iaia, 41 anni. Un quarto destinatario dell’ordinanza, residente a San Pietro Vernotico, risulta irreperibile. L'articolo Brindisi, accusa: estorsione con metodo mafioso, tre arrestati e un irreperibile Polizia, misura cautelare per un ex presidente del consiglio comunale proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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