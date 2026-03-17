L’ex presidente del Consiglio comunale di Brindisi FdI arrestato per estorsione aggravata dal metodo mafioso

Martedì mattina, tre persone sono state arrestate nell’ambito di un procedimento giudiziario che coinvolge l’ex presidente del Consiglio comunale di Brindisi. L’accusa principale è di aver commesso estorsione aggravata dal metodo mafioso. L’indagine ha portato all’arresto di queste persone, mentre l’ex presidente è tra i soggetti coinvolti. L’operazione si è conclusa con i provvedimenti restrittivi.

L’accusa è pesantissima: estorsione aggravata dal metodo mafioso. Per questo, martedì mattina, in tre sono stati arrestati. E tra loro c’è un volto noto della politica locale in Puglia: Pietro Guadalupi. Ex presidente del Consiglio comunale di Brindisi, 36 anni, è un esponente di Fratelli d’Italia, con il quale si candidò alle Regionali nel 2020 a supporto della corsa dell’attuale commissario europeo Raffaele Fitto, del quale è luogotenente sul territorio brindisino. Insieme a lui sono finiti in carcere, su richiesta della pubblico ministero della Dda di Lecce Carmen Ruggiero, Adriano Vitale e Mauro Iaia. Entrambi in passato sono stati coinvolti in altre inchieste sull’influenza della Sacra Corona Unita nella frazione di Tuturano, roccaforte politica dell’ex presidente del Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’ex presidente del Consiglio comunale di Brindisi (FdI) arrestato per estorsione aggravata dal metodo mafioso Articoli correlati Brindisi, estorsione col metodo mafioso: quattro arresti, c'è anche l'ex presidente del Consiglio GuadalupiTre arresti nella frazione di Tuturano a Brindisi con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso questa mattina i poliziotti della squadra... Latitante di Avellino arrestato a Tunisi: accusato di estorsione aggravata dal metodo mafiosoIl 37enne, ritenuto affiliato al “Nuovo clan Partenio”, era latitante da dicembre 2025 dopo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a L'ex presidente del Consiglio comunale... Temi più discussi: Referendum, Giuseppe Conte a Sassari: No a una politica che si mette al riparo dalla magistratura; Equilibri istituzionali La riforma della Giustizia rischia di indebolire lo stato di diritto, dice Mario Monti; D’Alema: Usa e Israele ci riportano alla barbarie. Tajani imbarazzante; Prodi: Se l’Europa resta divisa, il mondo sarà degli autocrati. Oggi su Avvenire. Brindisi, estorsione col metodo mafioso: quattro arresti, c'è anche l'ex presidente del Consiglio GuadalupiTre arresti nella frazione di Tuturano a Brindisi con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso questa mattina i poliziotti della ... msn.com Arresti per estorsione, c’è anche l’ex presidente del consiglio comunaleBlitz della polizia questa mattina nella frazione di Tuturano, dove gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Brindisi hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare con l’accusa d ... trnews.it Clima, riunione a margine del Consiglio Ambiente Ue: “diffusa preoccupazione per l'incidenza dell'Ets" - facebook.com facebook Israele afferma che Larijani è stato eliminato. Il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale è stato colpito durante un attacco notturno da parte dell’esercito israeliano x.com