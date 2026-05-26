Firenze prima per la qualità della vita dei bambini

Firenze si classifica come la provincia italiana con la migliore qualità della vita per i bambini, secondo una ricerca pubblicata da Il Sole 24 Ore e presentata al Festival dell’Economia di Trento. La graduatoria si basa su vari indicatori legati alle condizioni di vita dei più giovani. La città si distingue rispetto ad altre province italiane in termini di servizi, sicurezza e ambiente. La classifica valuta specifiche fasce d’età, evidenziando le differenze tra le aree del Paese.

Firenze è la provincia italiana dove i bambini vivono meglio. È quanto emerge dalla nuova classifica sulla qualità della vita per fasce d’età pubblicata da Il Sole 24 Ore e presentata in anteprima al Festiva dell’Economia di Trento. Un risultato che porta il capoluogo toscano in cima all’indice. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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CLASSIFICA QUALITA' DELLA VITA, LA MARCA SORRIDE AGLI ANZIANI, MENO AI BIMBI | 25/05/2026

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Indice della qualità della vita nel 2026 per fasce d'età de Il Sole 24 ORE: Firenze prima per i bambini, Gorizia per i giovani e Trieste per gli anziani reddit

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