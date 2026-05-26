Firenze presentazione del libro di poesie ‘Di mare e di vento’ di Amerigo Rizzone

Da lanazione.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il libro di poesie ‘Di mare e di vento’ di un giovane autore è stato presentato a Firenze con una grande partecipazione di pubblico. L’opera, la prima del poeta, è accompagnata da illustrazioni realizzate dal padre dell’autore. La presentazione si è svolta il 14 maggio 2026.

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Firenze, 14 maggio 2026 - Grande partecipazione di pubblico alla presentazione dell'opera prima ‘Di mare e di vento’ di un giovanissimo poeta, Amerigo Rizzone illustrata con le pitture del padre Angelo. È avvenuta nella sede della casa editrice I Libri di Mompracem, in via di San Domenico 22. La poetessa Luisa Puttini ha presentato l'opera. Con questa iniziativa la casa editrice mostra di nutrire grande fiducia per questo ragazzo poco più che ventenne che nei suoi versi unisce doti di introspezione a riferimenti di stampo naturalistico e di carattere classico, frutto dei suoi studi. Il padre, Angelo, vivace animatore della vita... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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