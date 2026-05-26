Firenze presentazione del libro di poesie ‘Di mare e di vento’ di Amerigo Rizzone
Il libro di poesie ‘Di mare e di vento’ di un giovane autore è stato presentato a Firenze con una grande partecipazione di pubblico. L’opera, la prima del poeta, è accompagnata da illustrazioni realizzate dal padre dell’autore. La presentazione si è svolta il 14 maggio 2026.
Firenze, 14 maggio 2026 - Grande partecipazione di pubblico alla presentazione dell'opera prima ‘Di mare e di vento’ di un giovanissimo poeta, Amerigo Rizzone illustrata con le pitture del padre Angelo. È avvenuta nella sede della casa editrice I Libri di Mompracem, in via di San Domenico 22. La poetessa Luisa Puttini ha presentato l'opera. Con questa iniziativa la casa editrice mostra di nutrire grande fiducia per questo ragazzo poco più che ventenne che nei suoi versi unisce doti di introspezione a riferimenti di stampo naturalistico e di carattere classico, frutto dei suoi studi. Il padre, Angelo, vivace animatore della vita... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Presentazione del libro di poesie "Ultime" di Luca Vitali Rosati
Benevento: presentazione del libro La carne, il sangue, il bosco di Amerigo CiervoMartedì 31 marzo alle ore 16,30, presso Palazzo Paolo V a Benevento, si terrà la presentazione del libro “La carne, il sangue, il bosco” di Amerigo...