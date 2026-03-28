Martedì 31 marzo alle ore 16,30, presso Palazzo Paolo V a Benevento, si terrà la presentazione del libro “La carne, il sangue, il bosco” di Amerigo Ciervo, nell’ambito dell'iniziativa Benevento Libraria. L’evento si svolgerà all’interno di una manifestazione che coinvolge varie iniziative letterarie.

Tempo di lettura: < 1 minuto All’interno dell’iniziativa Benevento Libraria, sarà presentato a Palazzo Paolo V, martedì prossimo, 31 marzo, alle ore 16,30, l’ultimo libro di Amerigo Ciervo, La carne, il sangue, il bosco. Il libro, edito dalla Cittadella di Morcone, si avvale della prefazione di Ciro De Rosa, direttore di Blog Foolk Magazine e di una bellissima copertina, opera di Gaetano Cantone. Come scrive De Rosa, il libro è il frutto di un “lungo percorso di studio, di ricerca, di mediazione e rielaborazione creativa di forme musicali di tradizione orale, di incontri, di memoria viva”. Dopo l’introduzione di Cristina Donnarumma, “anima”... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento: presentazione del libro La carne, il sangue, il bosco di Amerigo Ciervo

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