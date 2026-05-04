Presentazione del libro di poesie Ultime di Luca Vitali Rosati
Siamo lieti di invitarvi alla presentazione del libro di poesie: "Ultime" di Luca Vitali Rosati. Ed. Fondazione Mario Luzi Collana Primizie del Deserto Co Centrolibro Piazzale della Resistenza 2 Scandicci Martedì 5 maggio alle ore 17:00 Ingresso libero Interverranno:Sabrina Jessica Moscardini.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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