Firenze e Siena in prima linea contro la crisi climatica | 1.200 cittadini coinvolti nel progetto Participation 4 Change

Da corrieretoscano.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Firenze e Siena sono stati coinvolti circa 1.200 cittadini in un progetto chiamato Participation 4 Change, volto a contrastare gli effetti della crisi climatica. L’iniziativa prevede la partecipazione attiva della popolazione locale attraverso incontri e attività di sensibilizzazione. L’obiettivo è promuovere pratiche sostenibili e raccogliere proposte concrete per affrontare le sfide ambientali. La partecipazione si inserisce in un quadro nazionale di crescente consapevolezza riguardo alla vulnerabilità del territorio e alla necessità di interventi condivisi.

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L’Italia si scopre sempre più vulnerabile di fronte alla crisi climatica. Con il 28% del territorio nazionale minacciato dalla desertificazione e oltre il 90% delle amministrazioni comunali esposte a fenomeni di dissesto idrogeologico, frane e alluvioni, la Giornata Mondiale dell’Ambiente in calendario il 5 giugno diventa l’occasione per fare un bilancio sulle azioni di contrasto. In questo scenario, la Toscana – recentemente e duramente colpita da eventi meteorologici estremi – si distingue per una forte mobilitazione civica, supportata economicamente dall’ Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai tramite i fondi dell’8×1000. Il focus toscano: il progetto nelle terre di Firenze e Siena. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

firenze e siena in prima linea contro la crisi climatica 1200 cittadini coinvolti nel progetto participation 4 change
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