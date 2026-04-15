Custodi del Verde boom di adesioni a Firenze | 357 cittadini in campo per sfidare la crisi climatica

La risposta di Firenze alla sfida del cambiamento climatico ha il volto e l’entusiasmo di centinaia di cittadini. Si è chiusa con numeri straordinari la prima call pubblica per diventare “Custodi del Verde”: sono 357 i cittadini e 32 le organizzazioni – tra associazioni, comitati, scuole e.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Nascono i “Custodi del Verde”: i cittadini protagonisti della transizione ecologicaFirenze, 4 febbraio 2026 – Prende forma a Firenze la rete dei “Custodi del Verde”, una vera e propria alleanza tra amministrazione e cittadinanza per...

Crisi climatica, boom di eventi estremi che minacciano le foresteIncendi, tempeste e infestazioni di insetti xilofagi come il bostrico che colpiscono le foreste europee potrebbero raddoppiare entro il 2100.