Incendi e misure di prevenzione cittadini in prima linea con il progetto Difendiamo i Peloritani

Mercoledì 29 aprile alle 10.30 nella sala ovale “A. Caponnetto” di Palazzo Zanca si svolgerà la conferenza stampa per presentare il progetto “Difendiamo i Peloritani – siamo tutti sentinelle!”. L’iniziativa riguarda la prevenzione degli incendi boschivi e coinvolge i cittadini come parte attiva nel monitoraggio e nella tutela del territorio. La conferenza sarà l’occasione per illustrare obiettivi e modalità di partecipazione del progetto.

Mercoledì 29 aprile alle 10.30, nella sala ovale “A. Caponnetto” di Palazzo Zanca, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Difendiamo i Peloritani – siamo tutti sentinelle!”.All’incontro, alla presenza del commissario straordinario del Comune di Messina Piero Mattei.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Prevenzione degli incidenti in età pediatrica, Policlinico in prima linea per il progetto “Sicuri di essere sicuri”L’iniziativa nell’ambito del progetto del Piano Sanitario Nazionale coordinato dai dottori Alessandro Arco e Francesco De Luca, a supporto del Piano... Linea dura del Questore Caruso: emesse 80 misure di prevenzioneTolleranza zero contro la criminalità predatoria e i comportamenti violenti nei luoghi pubblici. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Prevenzione incendi per gli edifici scolastici: cosa cambia con il decreto 31 marzo 2026; Classe L: nuove regole antincendio per batterie al litio; Decreto 31 marzo 2026 GU n.81 dell'8 aprile 2026; Mancato adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio e formazione integrativa per i lavoratori. FLC CGIL scrive al MIM per chiedere risorse dedicate. Sicurezza antincendio scuole: termini di adeguamento e scadenze 2027Roma, 22 Apr – Il Ministero dell’Interno, attraverso il decreto ministeriale 31 marzo 2026 recante Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di pre ... puntosicuro.it Giunta nei comprensori: rischio di incendi boschivi e prevenzioneL’assessore provinciale alle Foreste Luis Walcher riferisce sul rischio di incendi boschivi in Vinschgau e sulle misure di prevenzione adottate dal Servizio forestale provinciale. unsertirol24.com Vanno individuate le cause del rogo, che ha distrutto tutti i bancali presenti nell’area esterna della ditta. Si valutano varie ipotesi #Pescara #Incendi - facebook.com facebook