Oggi a Modena un’auto ha investito diversi pedoni nel centro città. Otto persone sono rimaste ferite, di cui quattro in condizioni gravi. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e, subito dopo, i passanti hanno bloccato l’automobilista, che aveva anche un coltello con sé. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza ai feriti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

MODENA – Un’auto ha falciato oggi, sabato 16 maggio 2026, alcuni pedoni in centro a Modena. Sono otto le persone investite: di queste, 4 sono gravi. Bloccato un uomo di 31 anni. E’ accaduto in via Emilia Centro. Secondo il bilancio da fonti dell’Ausl a Modena, a Modena, ospedale di Baggiovara, sono ricoverati in condizioni gravi una 53enne e una 69enne, meno gravi un 69enne. Al Maggiore di Bologna la ferita più grave, una 55enne, mentre meno preoccupanti, per quanto gravi, sono le condizioni di un 52enne (e non 55 come appreso in precedenza): entrambi sono in Rianimazione. Altre tre persone, una 27enne, una 71enne e un 47enne sono in condizioni non gravi al Policlinico di Modena. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Modena: auto sulla folla. 8 feriti, 4 gravi. Bloccato dai passanti l’uomo che aveva anche un coltello

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Video, Modena auto sulla folla: feriti gravi. Autista bloccato da passanti eroi ne accoltella uno

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