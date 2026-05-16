Oggi pomeriggio a Modena, nel centro cittadino, un'auto ha investito circa dieci pedoni. Il conducente, un uomo di 31 anni, ha poi abbandonato il veicolo e si è allontanato a piedi portando con sé un coltello. I passanti intervenuti lo hanno bloccato e consegnato alle forze dell'ordine. Tra i feriti, quattro sono in condizioni gravi. La polizia ha fermato il trentenne poco dopo l'accaduto.

Paura oggi pomeriggio a Modena dove, in pieno centro, un 31enne italiano di origine nordafricana, ha travolto con l'auto numerosi passanti. Armato di coltello, l'uomo è stato fermato da alcuni passanti. Otto feriti, quattro gravi Sono otto i feriti, cinque donne e tre uomini, coinvolti in quanto avvenuto a Modena dove un 30enne ha investito i passanti. Quattro, è confermato, sono gravi. Secondo il bilancio da fonti dell’Ausl a Modena, a Modena, ospedale di Baggiovara, sono ricoverati in condizioni gravi una 53enne e una 69enne, meno gravi un 69enne. Al Maggiore di Bologna la ferita più grave, una 55enne, mentre meno preoccupanti, per quanto gravi, sono le condizioni di un 52enne (e non 55 come appreso in precedenza): entrambi sono in Rianimazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Auto falcia una decina di pedoni a Modena, il conducente fugge con un coltello, ma viene bloccato dai passanti: otto feriti, quattro sono gravi. Fermato un trentenne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Auto falcia pedoni a Modena: ci sono due feriti gravi Fermato il trentenne al volante

Sullo stesso argomento

Auto falcia una decina di pedoni a Modena, il conducente poi accoltella un passante: otto feriti, quattro sono gravi. Fermato un trentenneDopo aver investito con l’auto una decina di pedoni in strada, sarebbe sceso e avrebbe accoltellato un passante che ha tentato di fermarlo.

Auto falcia una decina di pedoni a Modena, il conducente poi accoltella un passante: ci sono almeno due feriti gravi. Fermato un trentenneDopo aver investito con l’auto una decina di pedoni in strada, sarebbe sceso e avrebbe accoltellato un passante che ha tentato di fermarlo.

Pomeriggio di terrore in centro storico a #Modena. Un'auto lanciata a folle velocità ha puntato deliberatamente il marciapiede, falciando una decina di pedoni e una bicicletta per poi schiantarsi contro la vetrina di un negozio. x.com

Falcia in auto una decina di pedoni e accoltella un passante a Modena, ci sono feriti gravi reddit

Modena, auto falcia una decina di pedoni in pieno centro: ci sono 7 feriti, almeno due gravi. Alcuni testimoni: Andava almeno a cento all'ora, abbiamo visto le persone volareIl conducente della vettura, un 31enne di origine tunisina, è rimasto a sua volta ferito nell’impatto e si è allontanato a piedi dopo l’incidente non prima di aver accoltellato una persona che ha prov ... ilgiornale.it

Modena, auto su una decina di pedoni in centro: 7 feriti, 4 gravi. Fermato 31enne. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Modena, auto su una decina di pedoni in centro: 7 feriti, 4 gravi. Fermato 31enne. LIVE ... tg24.sky.it