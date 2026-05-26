FiPiLi | arriva la nuova società di gestione poi il pedaggio ai camion

Notizia in breve

È stata approvata la delibera per la creazione di una società pubblica, controllata dalla Regione, che gestirà la strada Firenze-Pisa-Livorno. La nuova società prenderà in carico la gestione dell’infrastruttura prima di introdurre un pedaggio per i camion. La delibera riguarda esclusivamente l’aspetto gestionale e non prevede ancora dettagli sui tempi di attivazione o sulle tariffe. La società sarà in house, cioè di proprietà pubblica.