Fiorentina rinnovato il contratto a Lezzerini

Notizia in breve

La Fiorentina ha rinnovato il contratto a Luca Lezzerini per due anni. La decisione è stata annunciata ufficialmente dal club, che non ha ancora comunicato il nome del nuovo allenatore per la prossima stagione. Lezzerini continuerà a vestire la maglia viola fino al 2025. La società ha confermato il rinnovo senza ulteriori dettagli sui piani futuri.