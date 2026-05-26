Fiorentina rinnovato il contratto a Lezzerini
La Fiorentina ha rinnovato il contratto a Luca Lezzerini per due anni. La decisione è stata annunciata ufficialmente dal club, che non ha ancora comunicato il nome del nuovo allenatore per la prossima stagione. Lezzerini continuerà a vestire la maglia viola fino al 2025. La società ha confermato il rinnovo senza ulteriori dettagli sui piani futuri.
La Fiorentina ufficializza la prima operazione di mercato. In attesa di capire chi sarà il nuovo allenatore per la prossima stagione, il club ha deciso di rinnovare il contratto a Luca Lezzerini per altre due stagioni. “ACF Fiorentina comunica di aver esercitato l’opzione per il rinnovo del. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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