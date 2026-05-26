L’ACF Fiorentina ha rinnovato il contratto con il portiere Luca Lezzerini, estendendolo fino al 2028. La società e il giocatore hanno firmato un accordo che prolunga la collaborazione, senza ulteriori dettagli sui termini economici o sulle clausole. La firma conferma la volontà di mantenere il portiere nel progetto tecnico della squadra per i prossimi anni.

FIRENZE – Il sodalizio sportivo tra l’ ACF Fiorentina e Luca Lezzerini è destinato a proseguire ancora a lungo. La società toscana ha infatti formalizzato l’estensione del legame professionale con il proprio tesserato, garantendosi la sua permanenza in rosa per il prossimo futuro. Dal punto di vista prettamente burocratico, i vertici del club gigliato hanno deciso di avvalersi dell’apposita opzione prevista dagli accordi, esercitando così il diritto al rinnovo del vincolo sportivo. Attraverso questo passaggio formale, il contratto in essere di Lezzerini viene ufficialmente prolungato e la nuova data di scadenza viene posticipata al 30 giugno 2028. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - ACF Fiorentina, scatta il prolungamento per Luca Lezzerini: accordo esteso fino al 2028

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