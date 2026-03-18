Medici pediatri rinnovato il contratto 2022-2024

Nella riunione della Conferenza Stato-Regioni è stato raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto dei medici pediatri di libera scelta per il periodo 2022-2024. La decisione riguarda le condizioni di lavoro e i rapporti professionali di questa categoria. La firma dell’intesa definisce i nuovi parametri contrattuali e sarà ora formalizzata ufficialmente.

ROMA (ITALPRESS) – C’è l’intesa in Conferenza Stato-Regioni sul rinnovo dell’ Accordo collettivo nazionale 2022-2024 per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di libera scelta. Per gli oltre 6.200 medici che assistono circa 6 milioni di bambini e ragazzi da 0 a 14 anni, con deroghe fino ai 16 anni, il nuovo contratto prevede per il triennio un aumento salariale 5,78%, garantito dalle leggi di bilancio. “Con l’intesa di oggi chiudiamo positivamente la stagione dei rinnovi contrattuali della medicina convenzionata. Dopo i medici di medicina generale e gli specialisti ambulatoriali, anche i medici pediatri possono beneficiare di una cornice contrattuale aggiornata che prevede adeguamenti retributivi, welfare e tutele aggiuntive”, ha dichiarato Marco Alparone, Presidente del Comitato di settore Regioni-Sanità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Regione, firmato il contratto 2022-2024 per i dipendentiÈ stato firmato all’Aran il contratto 2022-2024 per il personale del comparto della Regione siciliana. Contratto Scuola 2022-2024, le novità rispetto al contratto precedente: una scheda della Uil Scuola RuaIn questi giorni il rinnovo contrattuale entra nella sua fase applicativa, con i primi effetti visibili anche su NoiPA. Contenuti utili per approfondire Medici pediatri Argomenti discussi: Ludovica morta a 2 anni tra le braccia del papà per meningoencefalite. L'autopsia rivela l'errore del medico 76enne indagato: Nessun... Pediatri di libera scelta, via libera alla nuova convenzione. Cosa cambia per i medici e i bambiniVia libera all'Intesa in Conferenza Stato-Regioni, ultimo atto necessario all'entrata in vigore dell'Accordo collettivo nazionale. Interessa 6.200 medici che assistono 6 milioni bambini/ragazzi ... msn.com Medici di famiglia, pediatri e specialisti ambulatoriali. Al via le trattative per il rinnovo delle convenzioni. Più flessibilità, sostegno ai giovani e ruolo centrale delle ...Tra le novità: orari più flessibili, supporto ai giovani medici nelle AFT e risorse per il funzionamento delle Case di Comunità in linea con il PNRR. Obiettivo chiudere subito l’Acn 2022-2024 per ... quotidianosanita.it