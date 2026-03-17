Fiorentina | Tommy tifoso viola di 7 anni censurato allo stadio Zini per il cartello dei sogni La Cremonese si scusa

Un bambino di sette anni, tifoso della Fiorentina, e sua madre sono stati bloccati all’ingresso dello stadio Zini di Cremona, dove erano arrivati per assistere alla partita. Tommy portava un cartello con la parola “sogni” che ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, portando al loro blocco. La Cremonese ha successivamente presentato le scuse ufficiali per l’accaduto.

FIRENZE – Un piccolo tifoso della Fiorentina, Tommy, 7 anni, è stato bloccato, insieme alla mamma Vania, entrambi risiedono in Lombardia ma sono tifosi viola, al cancello dello stadio di Cremona. Il personale di servizio non ha ammesso un cartello con questa scritta: “Adesso nei sogni ci credo più forte. Tommy”. L’episodio ieri sera, 16 marzo 2026, prima di Cremonese-Fiorentina I dirigenti della Cremonese, una volta venuti a conoscenza dell’episodio, hanno diffuso un comunicato di scuse. Dove si legge: “In relazione all’episodio che ha coinvolto il piccolo tifoso viola Tommaso al quale non è stato consentito di introdurre un cartello in tribuna in occasione della partita con la Fiorentina, U. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina: Tommy, tifoso viola di 7 anni, censurato allo stadio Zini per il cartello dei “sogni”. La Cremonese si scusa Articoli correlati La Cremonese impedisce a un bimbo tifoso della Fiorentina di entrare col cartello “Adesso nei sogni ci credo più forte”Episodio increscioso quello andato in scena ieri allo Zini di Cremona, in occasione di Cremonese-Fiorentina: a un piccolo tifoso viola è stato... Cremonese Fiorentina 1-4, i viola vincono lo scontro salvezza. La sintesi della sfida giocata allo Zinidi Redazione JuventusNews24Cremonese Fiorentina 1-4, i viola vincono lo scontro salvezza e respirano. Aggiornamenti e notizie su Fiorentina Tommy tifoso viola di 7 anni... Discussioni sull' argomento Ricordato Davide Astori prima di Cremonese-Fiorentina; Cremonese, notte di riflessione: Nicola verso l’esonero. Tommy, il piccolo tifoso viola e quel cartellone ritirato allo stadio. Ma la Cremonese si scusaLa sua storia ha fatto il giro dei social. Ieri a Cremona tra grande gioia e un pizzico di amarezza ... 055firenze.it La Cremonese chiede scusa al piccolo tifoso viola Tommy: impedita l'esibizione di un cartello durante Cremo-FiorentinaUn bambino si è visto negare la possibilità di esporre un innocuo cartello durante Cremonese-Fiorentina. La Cremonese ha chiesto scusa. Ecco il comunicato: Cremona, 17 marzo - In relazione all’episodi ... sportgrigiorosso.it La #Cremonese perde in casa lo scontro diretto per la salvezza con la Fiorentina per 4-1 e la panchina di Davide Nicola è più che mai in bilico. In pole per sostituirlo ci sono Luca #Gotti o Marco #Giampaolo. Il tecnico dei grigiorossi a fine partita non ha spen - facebook.com facebook #Inter - #Chivu sorride in vista della #Fiorentina: torna #Calhanoglu, anche #Bastoni verso il recupero. Per capitan #Lautaro decisivi i prossimi giorni x.com