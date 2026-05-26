Durante la puntata di martedì 26 maggio di La Pennicanza, il conduttore ha ricordato il centoduesimo compleanno di Mike Bongiorno, rendendo omaggio alla figura del famoso presentatore. Fiorello ha condiviso alcuni ricordi personali legati a Bongiorno, suscitando emozioni tra il pubblico presente. La puntata è stata dedicata anche a Fabrizio Biggio, che ha partecipato alla conduzione. Nessuna ulteriore informazione sui contenuti specifici della puntata è stata fornita.

Fiorello e Fabrizio Biggio conducono la puntata di martedì 26 maggio de La Pennicanza. Nel giorno del centoduesimo compleanno di Mike Bongiorno, lo showman non poteva non rendergli omaggio, ricordando momenti unici che lo legano al mitico presentatore. Fiorello, il ricordo più affettuoso di Mike Bongiorno. Dopo aver chiarito quale sarà il futuro de La Pennicanza, Fiorello apre la trasmissione con un affettuoso omaggio a Mike Bongiorno nel giorno del suo compleanno. “ Oggi Mike avrebbe compiuto 102 anni. Una persona incredibile, che ha attraversato tutta la storia d’Italia”, dice Fiorello in apertura, ricordando uno dei grandi protagonisti della televisione italiana. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza commuove: il ricordo di Mike Bongiorno

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