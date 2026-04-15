Fiorello a La Pennicanza il malore improbabile di Sal Da Vinci

Durante la puntata di mercoledì 15 aprile de La Pennicanza, Fiorello e Fabrizio Biggio sono stati i protagonisti alla conduzione. Tra gli argomenti trattati, spazio alla politica con dichiarazioni di Trump contro Meloni e il Papa. In un momento della trasmissione, si è parlato di un malore, definito improbabile, che avrebbe colpito Sal Da Vinci.

Fiorello e Fabrizio Biggio conducono la puntata di mercoledì 15 aprile de La Pennicanza. Ampio spazio alla politica con le dichiarazioni di Trump contro Meloni e il Papa. Ma non manca un’improbabile intervista a Sal Da Vinci durante la quale il (finto) cantante ha un malore. Fiorello pungente su Trump. Fiorello apre La Pennicanza all’insegna dell’attualità internazionale: “Il momento è complicato. Quando ci sono dei folli basta una frase un po’ così. E l’ha detta alla Meloni! Tutti i titoli di giornale sono su questo!”, esordisce Fiorello. “Giustamente la Meloni ha preso le distanze dall’attacco al Papa. Il governo si è compattato, la Schlein ha fatto i complimenti alla Meloni, ci voleva!”.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza, il malore (improbabile) di Sal Da Vinci Notizie correlate Fiorello a La Pennicanza, Sal Da Vinci conteso. “Vi prenderemo a randellate”Fiorello e Fabrizio Biggio iniziano una nuova settimana de La Pennicanza con la puntata di lunedì 9 marzo. Fiorello a La Pennicanza commuove. Ma poi Sal Da Vinci (falso) sbottaFiorello ha voluto rendere omaggio a Enrica Bonaccorti nella puntata de La Pennicanza di giovedì 12 marzo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La Pennicanza, Fiorello ironico su Cannes: Niente Italia? Siamo i Gattuso del cinema!; Sal Da Vinci ‘demolito’ (per sbaglio) da Fiorello: la gag assurda dello showman a La Pennicanza; La Pennicanza, Fiorello: Io il 7 giugno su Rai 1 per Baudo? Non ne so niente!; Fiorello si prenota per Sanremo 2027: Chiamate De Martino, ci vado. Sal Da Vinci ‘demolito’ (per sbaglio) da Fiorello: la gag assurda dello showman a La PennicanzaOggi il conduttore Rai ha fatto uno smacco involontario al vincitore di Sanremo 2026. Poi il commento ironico sulla presunta bisessualità dell'amico Carlo Conti. libero.it La Pennicanza, Fiorello difende Sal Da Vinci: Minaccio quereleTormentone Sal Da Vinci anche a La Pennicanza. Non si placano le polemiche seguite alle recenti dichiarazioni sul conto del cantante napoletano. Gag alla 'Pennicanza' (Radio2) con Fiorello a vestire i ... iltempo.it Sal Da Vinci conquista Amsterdam e scalda i motori per Vienna! Il nostro rappresentante all’Eurovision Song Contest 2026 ha incantato il pubblico dell'AFAS Live durante l’Eurovision in Concert. Con una performance impeccabile di "Per sempre sì", il bran facebook