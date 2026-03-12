Durante la puntata de La Pennicanza di giovedì 12 marzo, Fiorello ha reso omaggio a Enrica Bonaccorti, suscitando emozioni tra il pubblico. Successivamente, Sal Da Vinci, che si era presentato come falso, si è infuriato e ha sbottato. La trasmissione ha visto momenti di commozione e tensione tra i protagonisti in studio.

Fiorello ha voluto rendere omaggio a Enrica Bonaccorti nella puntata de La Pennicanza di giovedì 12 marzo. Un ultimo saluto alla presentatrice scomparsa all’età di 76 anni a causa di un tumore al pancreas. Fiorello, l’addio a Enrica Bonaccorti. Fiorello ha detto addio a Enrica Bonaccorti come è nel suo stile, ossia rendendole omaggio cantando sulle note de La lontananza, brano da lei scritto per Domenico Modugno. La Bonaccorti infatti è stata autrice di alcuni brani di successo. Sempre per Domenico Modugno scrisse Amara terra mia. Fiorello, l’ironia su Trump e Crosetto. Spazio alla politica, con l’imitazione di La Russa che nelle ultime ore è stato al centro del dibattito mediatico per un suo fuori onda in Senato: “Devo chiarire. 🔗 Leggi su Dilei.it

Fiorello a La Pennicanza commuove. Ma poi Sal Da Vinci (falso) sbotta

