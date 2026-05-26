Il commissario straordinario ha concluso il suo incarico a Prato e ha salutato la città. Dopo un anno di gestione, nominata dal governo in seguito alle dimissioni della precedente sindaca, ha dichiarato di aver lavorato per la città. Oggi, il nuovo sindaco eletto ha preso ufficialmente il comando.

Prato, 26 maggio 2026 – Nuovo sindaco eletto, scatta il momento dei saluti per il commissario straordinario Claudio Sammartino, nominato dal governo un anno fa dopo lo scandalo che ha portato alle dimissioni della sindaca Ilaria Bugetti. https:www.lanazione.itvideoprato-il-saluto-del-commissario-sammartino-hedm0tmx "Sono arrivato a Prato nello scorso mese di luglio per svolgere un compito di servizio a favore di questa Comunità cittadina, affidatomi dal Ministro dell’Interno e dal Governo. Con consapevolezza e dedizione – scrive Sammartino nel suo saluto – ho cercato di adempiere al mandato assegnato, secondo disciplina e onore, come ricorda la Costituzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Finito il lavoro del commissario, il saluto di Sammartino alla città. “Abbiamo lavorato per Prato”

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